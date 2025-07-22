IT-отрасль с уверенностью и осторожным оптимизмом смотрит в будущее, подчеркнул министр цифрового развития

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Цифровые платформы, программное обеспечение (ПО) и аппаратные средства являются главными составляющими, которые могут обеспечить технологическую независимость России. Такое мнение выразил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", которое она выложила в Telegram-канале.

"Мы считаем, что у нас наша, если так вот подходить, наша триада у нас из трех частей. Первое - это цифровые платформы. То есть, маркетплейсы, классифайды, поиск, соцсети, видеоагрегаторы и сервисы коммуникации, начиная от почты, заканчивая мессенджером. Мы должны иметь свой собственный комплект таких платформ. Причем хотелось бы, чтобы была конкурентная ситуация, что внутри у нас, как происходит конкуренция в отдельных сегментах", - сказал министр.

Второй составляющей технологического суверенитета министр назвал корпоративный и пользовательский софт. "Потому что, если у нас не будет софта индустриального современного, там продвинутого, понятно, что производительность нашего бизнеса не будет расти как нужно", - добавил Шадаев.

"Третья часть, условно, как мы ее называем, - железная. То есть, прежде всего, нас волнуют высокопроизводительные сервера, которые мы должны, опять же, с использованием компонентов, которые сейчас доступны, научиться производить. И здесь у нас очень хорошие результаты. <...> Второе - это базовые станции. И здесь же я сказал бы, что спутниковый, быстрый и дешевый интернет тоже является такой, ну, как бы для нас сверх необходимой основой", - рассказал он.

IT-отрасль с уверенностью и осторожным оптимизмом смотрит в будущее, подчеркнул министр, добавив, что в любом технологическом процессе, всегда есть риск.