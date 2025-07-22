Шмыгаль: Украина в 2025 году хочет получить от Запада $60 млрд на оборону

По словам украинского министра обороны, Киев уже ведет предметные переговоры по этому вопросу с членами Евросоюза и НАТО

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украина ведет переговоры с членами Евросоюза и НАТО, чтобы в 2025 году получить от западных партнеров $60 млрд на оборону. Об этом заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль.

"В следующем году потребуется не менее $120 млрд на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников", - написал он в Telegram-канале. Как утверждает Шмыгаль, Украина уже ведет предметные переговоры по этому вопросу с членами Евросоюза и НАТО.

Ранее министр обороны также обратился к западным партнерам, чтобы те уже сейчас готовились выделить деньги из бюджетов в 2026 году для Украины.

Шмыгаль также заявлял, что Киев нуждается в $6 млрд, чтобы только в 2025 году закрыть дефицит бюджета при закупках оружия и производстве дронов для удержания линии и дронов-перехватчиков. На этом фоне Владимир Зеленский жаловался на существенный дефицит собственных средств в сфере военного производства и решил искать деньги у западных партнеров Киева.

Ранее в Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы нуждаются в финансировании за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств для функционирования различных институтов выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.