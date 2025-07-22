Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что прием рейсов начнется во второй половине августа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют во второй половине августа открыть новый международный терминал аэропорта Ижевска, который на первом этапе будет обслуживать региональные рейсы, сообщил на пресс-конференции председатель правительства региона Роман Ефимов.

"Ключевая дата, которая у нас стоит во всех планах графика, это вторая половина августа, когда мы уже сможем принимать [рейсы]. В первую очередь, мы будем принимать наши региональные рейсы", - сказал он.

По словам Ефимова, международные рейсы планируется начать принимать с 2026 года. Среди направлений - Турция, Египет, ОАЭ и страны СНГ.

Строительство терминала началось в 2023 году. По планам, это позволит нарастить пропускную способность действующего аэровокзала вдвое. Проектная мощность нового терминала составит 400 пассажиров в час. Площадь нового здания - более 10 тыс. кв. м.

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы.