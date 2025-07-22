Стоимость устройства составит 11 990 рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Яндекс" выпустил новую умную колонку "Станция мини 3 про", к которой можно подключить внешний аккумулятор или климатический модуль. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"Станция мини 3 про" обладает технологиями старших моделей: универсальный хаб умного дома, звук 18 Вт и кольцевая LED-индикация. Стоимость новой умной колонки составит 11 990 рублей.

Новая колонка от "Яндекса" отличается возможностью подключения внешнего аккумулятора и климатического модуля. Аккумулятор позволяет колонке работать до семи часов без розетки и уже доступен в продаже за 2 990 рублей. Климатический модуль отслеживает температуру, влажность и уровень CO2, что полезно для умного дома, например, для автоматического увлажнения или контроля CO2. Модуль поступит в продажу до конца года.