По данным Корпорации МСП, за 1,5 года пользователи Цифровой платформы МСП.РФ воспользовались сервисом "Старт-гид по сферам бизнеса" более 40 тыс. раз

МОСКВА, 22 июля./ТАСС/. Начинающие предприниматели чаще всего интересуются открытием бизнеса в туризме, образовании и блогосфере, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

По данным структуры, более 40 тыс. раз за 1,5 года пользователи Цифровой платформы МСП.РФ воспользовались сервисом "Старт-гид по сферам бизнеса". Он помогает в режиме онлайн составить пошаговый план старта своего дела с учетом нюансов выбранной сферы. Самыми популярными направлениями у начинающих предпринимателей стали туризм, образование, выход в эфир, открытие аптеки и производство пищевой продукции.

По данным Корпорации МСП, старт-гидом по открытию туристического объекта воспользовались почти 6,5 тыс. раз. Далее следует открытие частной школы (частного детского сада) - более 6 тыс. запросов. Выход в эфир (создание текстового или аудио/видеоконтента) - более 4 тыс. запросов. Также в ТОП-5 вошли старт-гиды по открытию аптеки - почти 4 тыс. запросов, и производство пищевой продукции - 3,8 тыс.

"Как правило на старте у многих предпринимателей возникают одни и те же вопросы - как зарегистрировать бизнес и сколько это займет времени, какие документы понадобятся, нужны ли лицензии и где их получать, какое оборудование понадобится на старте, как подбирать и оформлять персонал, на какие меры поддержки можно рассчитывать. Поэтому мы создали сервисы-помощники для решения каждой из задач. Чтобы воспользоваться сервисом "Старт-гид", нужно пройти короткий тест. На базе ответов формируются индивидуальные шаги и рекомендации для открытия дела. То есть человек получает четкую инструкцию, как начать бизнес в выбранной сфере и избежать подводных камней на старте", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сервис "Старт-гид по сферам бизнеса" помогает начинающим предпринимателям пройти все этапы запуска бизнеса в 12 наиболее популярных сферах деятельности: открытие аптеки, частной школы или детского сада, туристической компании или туробъекта, выход в эфир, производство сувенирной, пищевой, винодельческой продукции, открытие кофейни, салона красоты, производство мебели, одежды и обуви.

"Популярность таких сфер как открытие кофейни и салона красоты растет опережающими темпами. Данные жизненные ситуации стали доступны на МСП.РФ вначале 2025 года и за полгода число визитов уже составило 3,9 тыс. и 2,9 тыс. соответственно, - отметил Исаевич.

Сервис для бизнеса

В рамках реализации федерального проекта "Государство для людей" Корпорация МСП совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ с 2023 года работают над упрощением процессов по открытию и ведению предпринимательской деятельности в различных сферах бизнеса. На Цифровой платформе МСП.РФ в блоке "Старт бизнеса онлайн" размещены все полезные сервисы для старта собственного дела. В частности, реализован сервис "Старт-гид по сферам бизнеса", который поможет пройти все этапы запуска бизнеса в наиболее популярных сферах. С реализованными жизненными ситуациями для начала предпринимательской деятельности также можно ознакомиться на "Госуслугах" - сервисы для предпринимателей находятся во вкладке "Для бизнеса".