Международное энергетическое агентство ожидает рост добычи топлива в 2026 году на 2,6%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете по рынку газа понизило оценку добычи газа в России в 2025 году до 690 млрд куб. м с 692 млрд куб. м.

Согласно оценке МЭА, добыча газа в РФ в 2025 году составит 690 млрд куб. м против 685 млрд куб. м в 2024 году. При этом первый прогноз МЭА на 2026 год предполагает рост добычи газа в России на 2,6% - до 708 млрд куб. м.

Ранее Росстат сообщал, что Россия в январе - мае 2025 года снизила суммарную добычу газа (природный и попутный нефтяной) на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 289,1 млрд куб. м.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил, что Россия в 2024 году увеличила добычу газа на 7,6%, до 685 млрд куб. м, благодаря росту экспорта и спроса на внутреннем рынке, а также за счет развития нефтегазохимии. При этом в 2025 году Россия намерена нарастить объемы добычи газа.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в России в 2025 году должна вырасти до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 709,1 млрд куб. м. Вице-премьер отмечал, что пока правительство РФ сохраняет прогноз по добыче газа, однако он, скорее всего, будет скорректирован.

Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивало увеличение добычи газа в России в 2024 году на 7,4%, до 685 млрд куб. метров.