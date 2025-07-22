МЭА: Россия в I полугодии снизила трубопроводные поставки газа в Европу на 20%

При этом экспорт в Турцию вырос на 12% в годовом выражении за первые четыре месяца 2025 года, сообщает агентство

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия в I полугодии снизила поставки своего трубопроводного газа в Европу на 20% или на 4,5 млрд куб. м. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Поставки российского газа по трубопроводам сократились примерно на 20% (или на 4,5 млрд куб. м) в первом полугодии 2025 года. Поставки в Европейский союз сократились на 45% (или на 6,6 млрд куб. м) из-за прекращения транзита газа через Украину. Экспорт в Турцию вырос на 12% в годовом выражении за первые четыре месяца 2025 года", - указывается в отчете.

Таким образом, доля российского трубопроводного газа в спросе Европы на газ в первом полугодии составляла менее 8%, указывает МЭА.

В целом из-за прекращения транзита через Украину поставки российского трубопроводного газа в ЕС снизятся на 13 млрд куб. м в текущем году, отмечает агентство.