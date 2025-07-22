МЭА: Россия в I полугодии снизила экспорт СПГ на 7%

При этом поставки российского топлива в Европу сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия в I полугодии снизила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 7% (или на 1,6 млрд куб. м). Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Поставки из России сократились на 7%, или на 1,6 млрд куб. м, в основном из-за санкций, которые с конца февраля приостановили экспорт на двух небольших заводах страны", - указывается в отчете. В начале января российские среднетоннажные СПГ-заводов на Балтике - "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк" - попали в санкционный лист Министерства финансов США.

При этом поставки российского СПГ в Европу сократились на 4% (или на 0,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, позволив России остаться вторым по величине поставщиком СПГ в Европу. Более 85% общего объема европейского импорта СПГ из России в I полугодии по-прежнему пришлось на Бельгию, Францию и Испанию.

США сохранили лидирующую позицию в экспорте СПГ в Европу, обеспечив 60% поставок в регион, сказано в отчете МЭА. Экспорт СПГ США в ЕС в I полугодии вырос на 45%.