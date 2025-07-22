При этом в 2026 году ожидается новый рекорд потребления, считают в Международном энергетическом агентстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете по рынку газа понизило оценку увеличения мирового спроса на газ в 2025 году до 1,3% с ожидавшихся ранее 1,5%. Однако в 2026 году ожидается новый рекорд потребления.

"Ожидается, что по итогам всего 2025 года мировой спрос на газ увеличится примерно на 1,3%. Ужесточение рыночных условий повлияет на рост мирового спроса на газ, в первую очередь на чувствительном к ценам импортном рынке", - сказано в отчете. Таким образом, спрос на газ в 2025 году может составить 4,27 трлн куб. м против 4,21 трлн куб. м в 2024 году.

При этом в 2026 году, согласно оценке МЭА, рост спроса ускорится до 2%, в результате чего мировое потребление газа достигнет нового рекорда в 4,35 трлн куб. м.

"На потребление газа промышленностью и энергетическим сектором будет приходиться около половины роста спроса на газ. По прогнозам, в 2026 году рост спроса на газ для производства электроэнергии составит 30%, в то время как потребление газа в жилом и коммерческом секторах, как ожидается, увеличится примерно на 1%", - сказано в отчете.

При этом около половины роста по-прежнему будет обеспечено за счет азиатских стран, темпы увеличения спроса в Азии ускорятся до 4% против менее чем 1% в 2025 году.

Ранее МЭА сообщало, что мировой спрос на газ в 2024 году увеличился на 2,8% - до рекордных 4,21 трлн куб. м. Более 40% увеличения спроса на газ пришлось на страны Азии, в основном Китай и Индию. В Европе потребление газа незначительно выросло по сравнению с 2023 годом.