В течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 100 магазинов "Винлаб" возобновили работу после кибератаки, в течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим. Об этом говорится в совместном заявлении материнской компании сети Novabev Group и "Винлаба".

"Novabev Group сообщает о прогрессе в восстановлении бизнес-процессов после кибератаки. Более 100 торговых точек "Винлаб" возобновили работу в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах - новые открытия происходят в режиме нон-стоп. В течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия", - сказано в сообщении.

В настоящее время покупки в магазинах "Винлаб" осуществляются в привычном формате: полностью сохранены ассортимент, качество обслуживания и дисконтная программа, сообщили в компании.

Онлайн-сервисы также постепенно возвращаются к стандартному режиму работы: сайт уже функционирует в качестве каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на финальной стадии модерации в магазинах приложений. В скором времени клиенты смогут в полном объеме пользоваться всеми преимуществами сети, добавляется в сообщении.

"Novabev Group глубоко благодарна партнерам, клиентам и бизнес-сообществу за оказанное доверие и поддержку в этот период. Решение группы не вступать в переговоры с киберпреступниками было единогласно поддержано всеми стейкхолдерами, что еще раз подтвердило прочность деловых отношений и взаимное уважение", - заявили в компании.

Российская алкогольная компания Novabev Group 14 июля подверглась кибератаке, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб", чья работа была ограничена. Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения, однако в компании отметили, что придерживаются принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказываются от выполнения их требований. Ранее в Novabev Group сообщали, что, по предварительным данным, персональные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается.

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть "Винлаб".