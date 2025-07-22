Он увеличился за день на 0,84%, до 11 099,83 пункта

ШАНХАЙ, 22 июля. /ТАСС/. Основной индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component вырос за день на 0,84%, до 11 099,83 пункта, свидетельствуют данные фондовой площадки. Последний раз этот показатель закрывался выше отметки 11 100 в середине ноября 2024 года.

Индекс ChiNext, отображающий динамику акций быстрорастущих предприятий по аналогии с NASDAQ, увеличился на 0,61%, до 2 310,86 пункта.

На Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite увеличился за день на 0,62%, до 3 581,86 пункта. Индекс SSE 50 ("голубые фишки") увеличился на 0,72%, до 2 792,18 пункта, а Star Market 50 (быстрорастущие компании) вырос на 0,83%, до 1 016,26 пункта.

Индекс CSI 300, отражающий котировки акций 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, увеличился на 0,82%, до 4 118,96 пункта.

21 июля американский министр финансов Скотт Бессент сказал, что США и Китай в ближайшем будущем проведут двусторонние переговоры, они будут касаться не только торговых вопросов.

На китайских биржах с конца июня наблюдается "бычий" тренд. Тогда американский президент Дональд Трамп сказал, что США заключили новое торговое соглашение с Китаем. Минкоммерции КНР заявило, что Китай одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров, а Соединенные Штаты в свою очередь отменят ряд ограничительных мер, принятых против КНР.