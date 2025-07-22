Лукашенко призвал белорусских нефтяников "не раскачиваться, а бурить и бурить"

Президент республики отметил, что в 2025 году Белоруссия планирует выйти на добычу 2 млн тонн нефти

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отечественных нефтяников "не раскачиваться, а бурить и бурить". Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я точно знаю, что здесь у нас есть резервы. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий!" - сказал белорусский лидер на совещании по вопросам добычи углеводородного сырья. Он отметил, что в Белоруссии нет и не может быть неважных отраслей. "Собственная нефтедобыча - это не только одно из существенных звеньев энергетической безопасности страны, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью", - акцентировал внимание Лукашенко.

Глава государства подчеркнул важность развития отечественной минерально-сырьевой базы, ее эффективного использования и интенсивного освоения отечественных месторождений. "Мы очень серьезно обсуждали проблему. Это не только нефть и газ. Это и другие наши запасы минеральные", - заметил президент. "В нынешнем году планируется выйти на [добычу] 2 млн тонн нефти. Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений?" - обратился он к участникам совещания.

Лукашенко отметил, что правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ. "Вместе с тем сроки их выполнения, как обычно, затянуты. До 2030 года", - заметил президент.

Участников совещания он попросил доложить о том, как будет развиваться в стране нефтедобывающая отрасль, есть ли научное и экономическое обоснование выбранной стратегии, что с другими нефтеносными районами, кроме Припятского прогиба. Президента также интересовало, в достаточном ли объеме разведка и нефтедобыча обеспечены технологическим оборудованием и особенно кадрами, как решаются существующие проблемы и почему не устранены коррупционные проявления.