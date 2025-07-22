Более 3,75 млн турпоездок совершили россияне в страны Центральной Азии в 2024 году

Наибольший прирост туристов из РФ зафиксирован в Узбекистане и Таджикистане, сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов

ДУШАНБЕ, 22 июля. /ТАСС/. Россияне в прошлом году совершили свыше 3,75 млн туристических поездок в государства Центральной Азии, число путешественников из РФ, посещающих страны региона, растет. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов, выступая на первом Центральноазиатском международном экономическом форуме в Душанбе.

"Все больше россиян выбирают страны Центральной Азии для отдыха. Так, за прошлый год из России совершено более 3,75 млн поездок. Наибольший прирост российских туристов зафиксирован в Узбекистане и Таджикистане", - сказал он.

По словам Керефова, важно стимулировать рост туристического потока между РФ и странами региона. "Для этого мы работаем над совершенствованием законодательства, в том числе в части снижения финансовой нагрузки на туроператоров, которые реализуют турпродукты в направлении дружественных стран. Подключаем организации туриндустрии из Центральной Азии к нашим цифровым системам бронирования, участвуем в совместных крупных туристических мероприятиях", - уточнил замминистра.

Он добавил, что власти РФ принимают меры и по привлечению большего числа иностранных туристов: в частности, запущена программа международного продвижения туристического потенциала российских регионов Discover Russia, развивается система сертификации гостиниц на соответствие стандартам Muslim Friendly и Halal. "По совместным турпроектам сформировали достаточно большой пул инвестиционных проектов с совокупным объемом финансирования порядка $14 млрд", - подчеркнул Керефов.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в странах СНГ происходят масштабные изменения в сфере туризма. Так, он отметил, что сегодня в СНГ обеспечивается высокий уровень комфорта и безопасности для туристов, гостеприимство в отношении россиян. Кроме того, жителей РФ и других стран СНГ объединяет общая языковая среда.