Работы ведутся по графику, указали в госкорпорации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ростех не замораживал проект по строительству сборочного цеха для выпуска авионики для самолетов МС-21, "Суперджет" и Ту-214 в Свердловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации. Проект строительства получил положительное заключение госэкспертизы, работы ведутся по графику.

"ГАУ Свердловской области "Управление государственной экспертизы" выдало положительное заключение на проект строительства сборочного цеха на площадке предприятия КРЭТ в Сысертском районе. В рамках работ будет проведена реконструкция и перевооружение производства для серийного выпуска блоков и модулей, предназначенных для самолетов МС-21, "Суперджет" и Ту-214. На основе этого заключения администрация Сысертского округа выдала разрешение на строительство. Работы ведутся по графику", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации подчеркнули, что "проект по созданию отечественных самолетов имеет стратегическое значение и реализуется в беспрецедентные для мирового авиастроения сроки". Для успешной реализации отечественной авиапрограммы критически важно расширять производственные мощности. "Стране нужны крылья - и Ростех делает все, чтобы поставки самолетов в авиакомпании стартовали в 2026 году", - подчеркнули в госкорпорации.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что проект Ростеха по обновлению цехов для серийного производства авионики не прошел государственную экспертизу.