Цена автомобиля составляет от 2,98 млн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. В России начались продажи новой модели "Москвич-8" по цене от 2,98 млн руб., сообщается в Telegram-канале автозавода "Москвич".

"Наш новый флагман "Москвич-8" уже в продаже! <…> Цена - от 2,98 млн руб.", - говорится в сообщении.

Как уточняют в компании, новинка "совсем скоро" появится в дилерских центрах "Москвич".

Автомобиль представляет собой семиместный кроссовер. Машина оснащена двигателем мощностью 174 лошадиных сил и роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Это четвертая модель в линейке "Москвича". В настоящий момент в России также производятся и продаются кроссовер "Москвич-3" и его электрическая версия "Москвич-3е", а также бензиновый кроссовер "Москвич-6". Кроме того, в апреле производитель сообщал о выпуске несколько сотен кроссоверов "Москвич-5", проходящих тесты в реальных условиях. Решение о запуске в серию этой модели будет принято по итогам тестов, отмечал автозавод.