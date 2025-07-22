"Альфастрахование" выплатит более 15 млн рублей из-за отмен авиарейсов

Компания зафиксировала более 4,2 тыс. случаев изменения расписания рейсов 19-20 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Альфастрахование" выплатит более 15 млн рублей в связи с массовыми задержками и отменами рейсов в аэропортах Москвы в выходные, сообщили в пресс-службе компании.

"Альфастрахование" автоматически зафиксировала более 4,2 тыс. случаев задержки и отмены рейсов 19-20 июля. С помощью системы моментальных выплат более 1,5 тыс. человек уже получили компенсацию. Еще о 500 страховых случаях клиенты сообщили самостоятельно, подав заявление через личный кабинет. Компания ожидает, что общая сумма выплат в связи с массовыми задержками и отменами рейсов превысит 15 млн руб.", - говорится в сообщении.

19-21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов. Сейчас сотрудники аэропортов и авиакомпании принимают меры для восстановления штатного режима работы.