На принадлежащие компании акции в Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. наложили обеспечительный арест в мае 2024 года по иску украинских предприятий "Славутич-инвест" и "Жнива"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Окружной суд Гааги снял обеспечительный арест с принадлежащих "Газпрому" акций в совместном предприятии с Wintershall Dea в Северном море - Wintershall Noordzee, а также в компании Gazprom International Projects B.V., говорится в материалах суда.

В мае 2024 года Окружной суд Гааги наложил обеспечительный арест на принадлежащие "Газпрому" акции в совместном предприятии с Wintershall Dea в Северном море - Wintershall Noordzee, а также на долю в уставном капитале компании Gazprom International Projects B.V. Арест на активы "Газпрома" был наложен по иску украинских компаний "Славутич-инвест", которая ранее владела земельными участками в Мелитополе, и "Жнива".

В марте 2024 года "Газпром интернэшнл лимитед" начал конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море. Начальная цена активов составляла €344 млн. В частности, планировалось продать 50% в совместном предприятии с Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и 100% в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.

В периметр сделки также входит продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей Gazprom UK Resources - держателя доли в консорциуме по разработке месторождения Вингейт.

"Газпром интернэшнл лимитед" вошел в состав акционеров WINZ в 2015 году в рамках сделки по обмену активами между "Газпромом" и Wintershall Holding GmbH (сейчас Wintershall Dea). По условиям соглашения компания получила 50% в WINZ. Добыча WINZ в 2023 году составила более 5 тыс. б/с н. э., ожидается ее рост за счет отдельных проектов разработки.