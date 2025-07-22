Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении процедур

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Документ внесен в Госдуму президентом РФ. Протокол о внесении соответствующих изменений подписан в г. Санкт-Петербурге 26 декабря 2024 года.

Предлагаемые протоколом изменения разработаны для защиты экономических интересов производителей товаров в странах ЕАЭС от недобросовестных конкурентов из третьих стран. Протокол устанавливает особый порядок расследований и принятия решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в странах ЕАЭС, а также особенности обжалования решений о применении таких мер, механизм урегулирования разногласий, включая возможность обращения в суд ЕАЭС.

Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами - членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Из подписавших государств - членов ЕАЭС завершила ратификационные процедуры Республика Беларусь, говорится в заключении комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Важный инструмент для российских производителей

Заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев в своем докладе напомнил, что указанные меры призваны защитить производителей союза от недобросовестного (демпингового или субсидируемого) или резко возросшего импорта из третьих стран. Эти меры применяются в форме пошлин в отношении импортных товаров. "Принимая во внимание, что в ЕАЭС производство продукции в основном сконцентрировано на территории России, для отечественных производителей эти меры являются важным инструментом, позволяющим им конкурировать на справедливых условиях", - сказал он.

Вместе с тем партнеры России по ЕАЭС, у которых отсутствует собственное производство и которые заинтересованы в дешевом импорте, не всегда поддерживают инициативы по введению мер и могут заблокировать защитную меру, используя право "вето", констатировал замминистра. В действующей редакции договора о союзе отсутствует процедура выхода из ситуации с блокировкой защитной меры. "Вето", наложенное одним из партнеров по союзу на решение по введению защитной меры, может действовать неограниченно долго. Пока мера заблокирована, импортные поставки из третьих стран продолжают наносить ущерб производителям союза, в том числе российскому бизнесу.

"Разработанные по инициативе российской стороны изменения в договор о союзе устанавливают процедуру выхода из ситуации с "ветированием" защитных мер с участием межправительственного совета и суда союза, а также ограничение ее по времени", - подчеркнул Ильичев.