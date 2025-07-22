NordStar 17 августа возобновит полеты из Норильска в Геленджик

Стоимость билета в одну сторону составит от 24 718 рублей

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar возобновит прямые рейсы из Норильска в Геленджик с 17 августа. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"NordStar возобновляет полеты из Норильска в солнечный Геленджик. Курортное направление вернулось в список маршрутов. <...> Первый рейс состоится 17 августа", - говорится в сообщении.

Рейсы из Норильска будут по воскресеньям в 07:25 (03:25 мск). Из Геленджика также по воскресеньям в 16:30. По данным сайта авиакомпании, стоимость билета в одну сторону от 24 718 рублей.