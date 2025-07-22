AstraZeneca инвестирует $50 млрд в экономику США, чтобы избежать пошлин

Основной объем инвестиций придется на строительство завода по производству лекарственных препаратов в штате Вирджиния

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca планирует инвестировать в экономику США $50 млрд к 2030 году. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте корпорации.

"Сегодня AstraZeneca объявляет о [намерении] инвестировать в США $50 млрд к 2030 году. Эти инвестиции, основанные на американском лидерстве в производстве лекарств и инновационной деятельности в сфере фармацевтики, как ожидается, помогут создать тысячи новых рабочих мест по всей стране", - сказали в пресс-службе компании.

В заявлении AstraZeneca говорится, что основной объем инвестиций придется на строительство завода по производству лекарственных препаратов в штате Вирджиния. Согласно планам компании, доля США в корпоративной выручке вырастет с 42% до 50% к 2030 году.

По оценке газеты Financial Times, AstraZeneca приняла решение о многомиллиардных инвестициях в США в попытке избежать запретительных американских пошлин на импорт фармацевтической продукции, о которых говорит администрация президента США Дональда Трампа.

16 июля Трамп сообщил о том, что Вашингтон может ввести новые таможенные пошлины на фармацевтику до конца месяца. Ранее он отмечал, что у производителей будет год на перенос производства в США, в противном случае тарифная ставка на их продукцию может составить до 200%. Кроме того, американский лидер уже объявил о проведении расследования в отношении закупок страной лекарственных средств. Оно будет проводиться в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли от 1962 года, который позволяет президенту ограничивать импорт в интересах национальной безопасности.