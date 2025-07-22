По мнению экспертов, рост связан с позитивными ожиданиями инвесторов двусторонних переговоров США и Китая, в ходе которых обсудят обеспечение сбалансированности в торговле

ГОНКОНГ, 22 июля. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng вырос к закрытию торгов на 135,89 пункта (на 0,54%), достигнув отметки 25 130,03. Как отмечают биржевые брокеры, это самый высокий показатель более чем за три года - с 18 ноября 2021 года.

Индекс Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, также поднялся - на 35,40 пункта (рост на 0,39%), до 9 075,60. Рост продемонстрировал и индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний. Он поднялся на 0,38% (плюс 21,33 пункта), до 5 606,83 пункта.

По мнению экспертов, рост объясняется позитивными ожиданиями инвесторов на фоне сообщений о том, что США и Китай в ближайшем будущем проведут двусторонние переговоры и в ходе обсуждения затронут обеспечение сбалансированности в торговле.