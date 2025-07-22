ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка

Речь идет о рекламе вклада с повышенной ставкой до 24% годовых

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу финансовой услуги Газпромбанка - вклада с повышенной ставкой до 24% годовых, сообщила пресс-служба ведомства.

"Потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовой услуги, - отметили в ФАС. - Рекламный ролик организации транслировался в радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом сведения о существенных условиях получения финансовой услуги в нем отсутствовали".

Служба возбудила дело и признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей. Организации грозит штраф, отметили в ФАС.