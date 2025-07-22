Ответчиками 21 иска являются управление капитального строительства региона и подрядные строительные организации

БРЯНСК, 22 июля. /ТАСС/. Прокуратура Брянской области подала иски к управлению капитального строительства региона, а также к строительным компаниям на общую сумму более 140 млн рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Иски были поданы 10 марта, в части из них говорится о признании ничтожными условий контрактов на строительство фортификационных сооружений и взыскании в доход бюджета неустоек. Всего в картотеке 21 иск, ответчиками по которым являются управление капитального строительства Брянской области и подрядные строительные организации, третьими лицами - Министерство обороны РФ, а также правительство Брянской области.

Надзорное ведомство просило наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах компаний, в том числе на те, которые будут поступать на банковские счета, однако суд отказал в удовлетворении, апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Иски рассматриваются в закрытом режиме.

Учредителем ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" является департамент строительства региона. Его работу курировал заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко.

Как ранее сообщили ТАСС в правоохранительных органах, во вторник сотрудники МВД и ФСБ задержали Симоненко по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, его доставят в Москву для проведения дальнейших следственных действий и избрания меры пресечения. По месту жительства и в рабочем кабинете чиновника прошли обыски. В отношении Симоненко и начальника областного управления капитального строительства Евгения Журы возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничных с Украиной районах. Сумма ущерба от их действий превышает 818 млн рублей.