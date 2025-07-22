Они касаются прежде всего все более широкого использования национальных валют, но не только, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Альтернативные механизмы взаимодействия со странами Африки в сфере банковских платежей функционируют и совершенствуются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

"Эти механизмы уже давно функционируют, совершенствуются и касаются прежде всего все более широкого использования национальных валют, но не только", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что есть и другие механизмы, которые не зависят от "капризов и прихотей тех, кто хотел бы экономические санкции сделать главным инструментом своей внешней политики ради удержания в мире гегемонии". По его словам, такое не получится сделать, поскольку объективный ход истории идет в другом направлении, в направлении многополярности и равноправия. "Кстати, в направлении тех принципов, которые записаны в Уставе ООН, но никогда Западом не соблюдались, - добавил Лавров. - Теперь пришло время уже считаться с объективной реальностью. Да, этот процесс займет какое-то время, Запад будет сопротивляться".

Глава российской дипломатии подчеркнул, что инструменты, которые западные страны применяют на международной арене, а именно - незаконные санкции, протекционизм, арест чужой собственности - сейчас "подвергается испытанию объективным ходом истории". "И с объективным ходом истории можно, конечно, бороться, но в конечном итоге он восторжествует", - заключил Лавров.