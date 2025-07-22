Население планеты достигнет своего пика в 2040-е годы, указал замруководителя администрации президента

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Население планеты с 2040-х годов начнет сокращаться, депопуляция станет ключевым вызовом для мировой экономики, заявил на форуме "Территория смыслов" заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

"В целом, население планеты достигнет своего пика в 40-е годы этого столетия и дальше пойдет вниз. На самом деле, ключевой вызов и ключевой риск нашей цивилизации - это ее вымирание и депопуляция. Это сейчас мало кто осознает. Каждый год все прогнозы меняются в сторону ухудшения, но эта тема будет звучать все сильнее и сильнее в ближайшие годы. Именно депопуляция планеты является ключевым вызовом", - сказал Орешкин.

По его словам, в мире долго обсуждали, что делать с быстрорастущим населением, хватит ли на Земле еды и энергоресурсов.

Поэтому, отметил Орешкин, новый экономический рост придется сначала на страны Южной Азии, а затем, спустя некоторое время, будет наблюдаться в странах Африки. "Меняется сейчас и мировая торговля, меняется торговля Российской Федерации с остальным миром", добавил он.