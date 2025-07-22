Замглавы администрации президента отметил, что "большая семерка" уже перестала быть большой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС по объему ВВП превышают объем стран G7, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Если посмотреть такие глобальные мегатренды с точки зрения структуры в мировой экономике, что сейчас происходит. На самом деле, последние десятилетия кардинально меняется структура. Если, например, в 90-е годы прошлого века страны "большой семерки" в два раза больше были по размеру, чем страны БРИКС, то сейчас страны БРИКС уже по объему ВВП превышают объем стран "большой семерки", - сказал он, добавив, что "большая семерка" уже перестала быть большой.

"Центр экономической активности, центр уже созданного экономического потенциала, он находится за пределами стран "большой семерки". Действительно, если вы посмотрите все глобальные рейтинги стран мира по размеру экономики, то увидите, что в первой пятерке на первом месте находится Китай, на третьем месте находится Индия и на четвертом месте находится Россия", - сказал Орешкин.