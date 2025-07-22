Мозамбик заинтересован в участии РФ в добыче природного газа

Страна попросила поддержать крупные компании из России, которые занимаются добычей нефти и газа и хотели бы выйти на мозамбикский рынок, отметила глава МИД Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мозамбик заинтересован в привлечении российских компаний к разработке месторождений природного газа на севере страны. Об этом заявила глава МИД Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мозамбик заинтересован в диверсификации связей в сфере добычи полезных ископаемых, в частности природного газа, - отметила она. - В этой связи мы попросили господина министра Лаврова поддержать крупные компании из России, которые занимаются добычей нефти и газа и хотели бы выйти на мозамбикский рынок".

Глава мозамбикского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что интерес к разработке крупных месторождений природного газа на севере страны в провинции Кабу-Делгаду проявляют также компании США, Италии, Франции, Южной Кореи. В то же время, по ее словам, ситуация осложняется тем, что этот регион "сейчас страдает из-за террористической угрозы".

"Тем не менее, - подчеркнула Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш, - благодаря поддержке наших друзей из Руанды и Танзании ситуация там нормализуется. В этой сфере нам очень помогает и Россия, готовя наших специалистов в области безопасности".