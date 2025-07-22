По словам председателя ГД, регионам надо приглашать тех, "кто будет знать и закон, и язык, и уважать традиции" России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство и регионы РФ должны правильно реализовать закон об отмене тестирования для мигрантов, работающих по квотам кабмина. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие соответствующего документа депутатами.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении было отложено до сегодняшнего пленарного заседания по предложению Володина, чтобы правительство учло замечания депутатов и внесло изменения в подзаконные акты. В соответствии с рекомендациями Минтруд РФ подготовил два приказа, согласно которым мигранты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медицинских работников, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России. Комментируя решение министерства, Володин отметил, что "обращение Госдумы правительство услышало".

"Мы сейчас все законы необходимые приняли, правовое поле сформировали, а теперь уже от отраслевых министерств, от регионов многое зависит, чтобы был наведен порядок", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, регионам надо приглашать тех, "кто будет знать и закон, и язык, и уважать традиции" России. "Так перед собой надо ставить цель" - подчеркнул Володин.

Говоря о возникших в процессе принятия закона трудностях, председатель Госдумы отметил, что у Минтруда "нет открытости в принятии решений, публичности, нет системы". "В итоге появляется список, которые вы сами, исходя из завышенных квот, не можете реализовать. Это говорит о том, что нет прогноза, нет работы с регионами, ну и, конечно, нет обоснования, - посетовал Володин. - Это хорошо то, что остановили мы рассмотрение, все [проработали]. Но ведь на самом деле именно потому, что вы неэффективно работаете, возникает вопрос у наших граждан".