Evraz plc планирует обжаловать решение

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области принял решение удовлетворить иск Минпромторга РФ к Evraz plc о приостановке корпоративных прав компании в "Евраз НТМК", включенной в список экономически значимых организаций (ЭЗО), говорится в сообщении Evraz.

Данное решение подлежит немедленному исполнению, отмечает Evraz. Evraz plc планирует обжаловать это решение.

В компании заявили, что в свете этих событий иностранные акционеры Evraz могут (а резиденты России обязаны) напрямую владеть акциями "Евраз НТМК" в соответствии с правилами об ЭЗО.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме.

В январе 2025 года "Евраз НТМК" была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в таких организациях допускает приостановление корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении предприятия из списка ЭЗО.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. По данным на конец 2021 года, крупнейшим акционером Evraz является бизнесмен Роман Абрамович (28,64% акций).