Прием заявок на всероссийский конкурс "Цифровая журналистика 2025" продлится до 1 ноября

Конкурсная комиссия подведет итоги до 15 ноября 2025 года, а награждение победителей состоится 1 декабря

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Партийный проект "Единой России" "Цифровая Россия" открыл прием заявок для участия во всероссийском ежегодном конкурсе "Цифровая журналистика 2025" для журналистов российских СМИ, освещающих темы информационных технологий. Он продлится до 1 ноября, сообщил федеральный координатор партпроекта, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Ровно три года назад при поддержке партийного проекта "Цифровая Россия" был запущен конкурс "Цифровая журналистика" - инициатива, которая начиналась как профессиональный эксперимент, сегодня стала по-настоящему важным и ожидаемым событием для IT-СМИ страны. С момента старта конкурса свои материалы на него подали почти пять с половиной тысяч журналистов из разных регионов России - от Калининграда до Владивостока. Сегодня мы официально даем старт третьему сезону конкурса. Прием заявок продлится до 1 ноября включительно", - сказал Немкин.

По словам заместителя руководителя "Мастерской новых медиа" Сергея Леваненкова, в современном мире, где цифровые технологии стремительно меняют все сферы нашей жизни, а государство выстраивает цифровой суверенитет, качественное освещение процессов внутри IT-отрасли приобретает особую значимость. Медиа при этом играют ключевую роль, выступая связующим звеном между индустрией и простыми гражданами, в то время как журналисты и блогеры формируют отношение и доверие к цифровым изменениям, подчеркнул он.

"Миссия конкурса - в стимулировании интереса федеральных, региональных СМИ к глубокому и качественному освещению вопросов цифровой трансформации. Важно, чтобы журналисты не просто пересказывали новости и факты, а анализировали, объясняли их. Ведь только понимая суть происходящих изменений, люди могут осознанно участвовать в цифровом будущем страны. И не менее важно рассказывать о происходящих изменениях в "цифре" так, чтобы россияне действительно гордились успехами нашей страны в этой сфере", - сказал Леваненков.

Участие в конкурсе могут принять журналисты СМИ, работающих в разных форматах: телевидение и радио, печатные издания (газеты и журналы), онлайн-СМИ и информационные агентства. Главный критерий участия - соответствие ИТ-тематике конкурсного материала.

Как уточнила член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор МГИМО МИД России, глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко, для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку на официальном сайте "Цифровая журналистика 2025". В заявке необходимо указать персональную информацию о себе, выбрать номинацию, в которой конкурсант хочет принять участие, а также прикрепить активные ссылки на материалы, относящиеся к тематике выбранной номинации.

Номинации и жюри конкурса

Конкурс пройдет в 11 номинациях: "Лучший IT-новостник года", "Лучшая серия публикаций на IT-темы", "Лучший IT-подкаст", "Лучший аналитический IT-материал", "Лучшее IT-интервью", "Лучший IT- телеграм-канал", "Лучшая публикация для массового читателя", "Лучший материал в сфере кибербезопасности", "Лучший региональный IT-журналист", "Лучший пресс-секретарь цифрового ведомства", а также "Лучший блогер-популяризатор технологий".

Последняя номинация добавилась в 2025 году - она призвана отметить авторов, которые в доступной форме рассказывают о технологических инновациях, помогая широкой аудитории разобраться в сложных цифровых вопросах. "Сегодня именно блогеры зачастую становятся главными проводниками между миром технологий и обычными пользователями. Их способность объяснять сложное простыми словами делает цифровые знания доступными для всех. И наша задача - их поддержать", - подчеркнул Немкин.

Жюри конкурса сформировано из специалистов, которые представляют разные стороны современной журналистики и медиасреды, рассказала Директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК "Астра" Ольга Минеева. "В состав жюри вошли три ключевые группы экспертов: профессиональные журналисты с многолетним опытом, ведущие преподаватели журналистики из топовых вузов страны, а также представители крупнейших российских технологических компаний. Впервые в оценке работ примут участие представители "Яндекса" и "Вконтакте" - это особенно важно, ведь именно эти платформы сегодня во многом определяют развитие цифровых медиа", - сказала она.

Помимо Немкина, Леваненкова, Сидоренко и Минеевой, в конкурсную комиссию входят также исполнительный директор по медиа Rambler&Co, член продюсерского совета АНО "ИРИ" Андрей Цыпер, председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования Рената Абдулина, директор по взаимодействию с органами власти в сфере образования компании "Яндекс" Дмитрий Растворов, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, директор по коммуникациям АНО "Цифровая экономика" Ксения Новосельцева, директор Департамента разработки и поддержки цифровых сервисов АНО "Диалог" Владимир Киселев, руководитель отдела B2B-коммуникаций VK Сергей Макаров и президент Союза блогеров Денис Нырков.

О конкурсе

Конкурсная комиссия подведет итоги конкурса до 15 ноября 2025 года, а награждение победителей состоится 1 декабря.

"Цифровая Россия" запустила конкурс "Цифровая журналистика" в 2023 году в целях повышения осведомленности граждан о сферах цифровой трансформации и информационной безопасности. Участие в нем приняли более 5 200 журналистов из разных регионов страны.