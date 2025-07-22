Показатели упали до 3,161 млн TEU

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Контейнерный рынок России по итогам первого полугодия 2025 года сократился на 4,9% в годовом выражении и составил 3,161 млн TEU (20-футовый эквивалент), сообщили в пресс-службе транспортной группы Fesco.

Там уточнили, что контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговые и транзитные перевозки через порты РФ, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные переходы на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

"Контейнерный рынок России в период с января по июнь текущего года снизился на 4,9%относительно первого полугодия 2024 года, до 3,161 млн TEU", - говорится в сообщении.

При этом в июне 2025 года контейнерный рынок РФ сократился на 12% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, до 490 тыс. TEU.

По данным группы, за отчетный период рост продемонстрировал только совокупный контейнерный экспорт, который увеличился на 7%, до 969 тыс. TEU. При этом импортные отправки снизились на 8%, до 1,321 млн TEU, внутренние перевозки - на 14%, до 588 тыс. TEU, а железнодорожный транзит сократился на 6%, до 283 тыс. TEU.

"Экспортные перевозки через сухопутные погранпереходы в Китай остаются наиболее динамичным направлением - рост 16% в сравнении с шестью месяцами прошлого года. Экспорт через порты Дальнего Востока увеличился на 8%, через порт Новороссийск - на 4%, через порты Северо-Запада - сократился на 10%", - добавили в Fesco.

Импортные контейнерные отправки через порты Балтики и Новороссийск выросли на 9% и 10% соответственно. Вместе с тем импорт через порты Дальнего Востока сократился на 19% в текущем полугодии.