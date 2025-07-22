Орешкин назвал умирающими европейские экономики

Замглавы администрации президента России отметил, что "экономика Германии находится какой год уже подряд в стагнации"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что европейские экономики - это умирающие экономики. Об этом он сказал, отвечая на вопросы в ходе форума "Территория смыслов".

"Столько возможностей есть в нашей стране, мало где в мире есть. Ну, может быть, в Индии есть, но там совсем другая культура, и там сложно себя проявить. Можно в партнерстве работать с индийскими компаниями, но проявить себя сложно. То, о чем мы с вами говорили, о том, что европейский рынок, европейские экономики - это умирающие экономики. Экономика Германии находится какой год уже подряд в стагнации", - сказал Орешкин.