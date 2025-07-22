Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Акции "Распадской", крупнейшего производителя коксующегося угля в РФ, на Московской бирже росли более чем на 5,7%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне приостановки арбитражным судом корпоративных прав Evraz plc в "Евраз НТМК".

Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.

По данным Мосбиржи на 15:10 мск, бумаги компании росли на 5,74%, до 236,8 рубля за акцию. К 15:22 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 229,45 рубля за бумагу (+2,46%).

Ранее арбитражный суд Московской области принял решение удовлетворить иск Минпромторга РФ к Evraz plc о приостановке корпоративных прав компании в "Евраз НТМК", включенной в список экономически значимых организаций (ЭЗО), говорится в сообщении Evraz. Данное решение подлежит немедленному исполнению, отмечает Evraz. Evraz plc планирует обжаловать это решение.

О компании

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва.

Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.