Происходит очень серьезная демографическая катастрофа, указал заместитель руководителя администрации президента РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Население Китая может существенно сократиться и к концу века составить 500-700 миллионов человек. Об этом заявил на форуме "Территория смыслов" заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

"В Китае, если посмотреть данные за последние 10 лет, на самом деле происходит очень серьезная демографическая катастрофа. Если в 2016-2017 годах там рождалось примерно 17 млн детей в год, примерно столько же, сколько сейчас рождается в Индии, то в 2025 году родится всего лишь 8 млн детей. Уровень рождаемости в Китае снизился в два раза", - сказал Орешкин.

По его словам, это может повлиять на развитие экономики.

"К концу этого века население Китая будет примерно между 500 и 700 млн человек, то есть более чем в два раза меньше, чем население сейчас", - добавил он.