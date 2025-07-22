Заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что в стране количество занятых меняться в ближайшие годы не будет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Государство будет продолжать бороться с "не совсем добросовестными" компаниями, которые пытаются выиграть в конкурентной борьбе за счет оптимизации уплаты налогов. Об этом заявил на форуме "Территория смыслов" заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Конкуренция должна происходить за счет критериев эффективности, а не критериев оптимизации налогообложения. То, с чем государство должно бороться и будет бороться как раз: с теми не совсем добросовестными компаниями, которые за счет оптимизации налогов пытаются выиграть конкуренцию. В этом плане все должны работать в едином равном налоговом поле и шаг за шагом мы к этому будем идти", - сказал Орешкин.

Он отметил, что в стране количество занятых меняться в ближайшие годы не будет.

"Чтобы экономика производила в два раза больше, это означает, что те же самые люди должны производить в два раза больше. Вот что такое экономический рост. Это непросто. Это сопряжено с серьезными изменениями с точки зрения и развития людей, и развития процессов в компаниях, и так далее. Поэтому это всегда стресс. Это всегда превышение собственных границ и возможность сделать больше теми же ресурсами", - добавил он.