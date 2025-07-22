Дума приняла закон о кредитных каникулах для самозанятых и субъектов МСП

Планируется, что срок будет составлять до шести месяцев, а максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе обратиться с таким требованием, установит правительство

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о кредитных каникулах для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также для самозанятых граждан. Планируется, что срок каникул будет составлять до шести месяцев, а максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе обратиться с таким требованием, установит правительство.

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

До установления правительством РФ такого максимального размера кредита (займа) законопроектом предусматриваются следующие ключевые параметры предоставления льготного периода: предоставляется по одному договору кредита (займа) не чаще одного раза в пять лет; максимальный размер кредита (займа), по которому предоставляется право на льготный период для микропредприятий, составляет 60 млн рублей, для малых предприятий - 400 млн рублей, для средних предприятий - 1 млрд рублей.

Льготный период предоставляется по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований (снижение объемов выручки, осуществление деятельности в определенных отраслях и иных).

Согласно принятым во втором чтении поправкам, кредитные каникулы не смогут получить компании, в которых доля участия предприятий, не относящихся к МСП, превышает 25%. На льготу также не смогут рассчитывать лица, которые уже пользуются другими мерами поддержки. По договорам с микропредприятиями, малыми предприятиями и самозанятыми проценты будут включать в тело кредита каждый месяц. По договорам со средними предприятиями проценты уплачиваются ежемесячно, а не уплаченные заемщиком проценты в течение семи дней включаются в сумму основного долга.

Заемщик из числа самозанятых вправе будет обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода в течение всего периода проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (до конца 2028 года).

Просроченные кредиты МСП составили 5%

Как пояснила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина ("Единая Россия"), предприниматели смогут получать отсрочку платежей по основному долгу на период до шести месяцев, в течение которых выплачиваются только проценты. "Процедура оформления максимально проста. Предусмотрен уведомительный порядок по заявлению заемщика с использованием действующих цифровых сервисов. Актуальность закона сомнению не подлежит. И здесь статистика говорит сама за себя: сегодня доля просроченных кредитов МСП достигла 5%. Кредитные каникулы не панацея от всех сложностей, но важно, что они дадут бизнесу время на передышку: перегруппировать финансы, продумать дальнейшую стратегию, сохранив при этом кредитную историю", - отметила она.

Также Госдума приняла в первом чтении корреспондирующие поправки в законы "Об ипотеке (залоге недвижимости)", "Об ипотечных ценных бумагах", "О кредитных историях" (распространяется на правоотношения, возникшие из кредитных договоров и договоров займа, заключенных до дня вступления закона в силу).

Закон вступит в силу с 1 октября 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных с 1 марта 2024 года.