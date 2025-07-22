Мошенники заключают с гражданином фиктивный договор оказания услуг и предлагают выбрать один из автомобилей, продающихся за границей на известных интернет-площадках, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России отмечает увеличение случаев обмана граждан при ввозе легковых автомобилей из-за границы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Участились случаи обмана граждан, планирующих ввезти из-за границы легковые автомобили для личного пользования", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что злоумышленники регистрируют на подставных лиц фиктивное юрлицо или покупают фирму с хорошей налоговой историей, которая оказывала услуги по ввозу транспортных средств. При этом основным видом деятельности заявляют оказание услуг по подбору, ввозу в Россию и таможенному оформлению транспортных средств, однако предлагают цены, значительно ниже рыночных.

Как рассказали в ФТС, мошенники заключают с гражданином фиктивный договор оказания услуг и предлагают выбрать один из автомобилей, продающихся за границей на известных интернет-площадках. Далее в вежливой, но настойчивой форме требуют оплатить на счета третьих лиц услуги по подбору автомобиля, его полную стоимость, таможенную пошлину, а в некоторых случаях - и утилизационный сбор. После получения денег прекращают контакты, оставляя граждан без машины и средств.

За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье о мошенничестве. "Проверяйте общедоступную информацию и реквизиты компании в сети Интернет, используйте сервисы на сайте ФНС России. Не переводите деньги частным лицам или сомнительным организациям. Платежи должны быть уплачены гражданином самостоятельно по официальным реквизитам таможенных органов", - предупредили в службе.

В ведомстве напомнили, что при необходимости есть возможность поручить заполнить декларацию и подать документы в таможенные органы таможенному представителю, заранее проверив его статус в реестре. "Остерегайтесь предложений с "уникальными схемами" снижения пошлин - это нарушение закона", - предупредили в ФТС.

Об утильсборе

Ранее в службе сообщали, что для уплаты утильсбора на авто из ЕАЭС необходимо: подготовить комплект документов; заполнить расчет утильсбора по форме, при этом коэффициент применяется на дату подачи расчета; ввести денежные средства плательщика на единый лицевой счет для оплаты и затем подать комплект документов в таможенный орган по месту нахождения (месту жительства).