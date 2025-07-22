Принятыми поправками ко второму чтению также устанавливается возможность получения застройщиками отсрочки или рассрочки по выплате неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который предоставляет застройщикам возможность получить отсрочку до конца 2025 года по выплате штрафов и пени за нарушение обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Принятым в первом чтении законопроектом предлагалось внести изменения в закон "Об исполнительном производстве", освободив от уплаты исполнительского сбора должников из числа органов государственной власти, органов местного самоуправления или государственных казенных учреждений.

Принятыми поправками ко второму чтению также устанавливается возможность получения застройщиками отсрочки или рассрочки по выплате неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. До 31 декабря 2025 года взыскатель, должник или судебный пристав-исполнитель будут вправе обратиться в суд с заявлением о предоставлении такой отсрочки или рассрочки. В этом случае отсрочка или рассрочка по выплате неустойки предоставляется судом на срок не менее чем до 31 декабря 2025 года.

Если до 30 июня 2025 года судом отсрочка уже предоставлялась, то ее действие продлевается до 31 декабря 2025 года. В этом случае обращение в суд с заявлением о продлении данной отсрочки не требуется.