В пояснительной записке отмечается, что нововведения должны повысить оперативность и эффективность противодействия преступлениям

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает операторов связи прекращать операции по возврату авансовых средств при наложении на них ареста. Документ в палату парламента в декабре 2024 года внесло правительство РФ, в первом чтении депутаты приняли его в июле 2025 года.

Новыми нормами предлагается дополнить закон "О связи". Закон предусматривает, что при получении постановления об аресте авансовых платежей за услуги связи операторы должны будут прекратить операции по возврату этих средств. Порядок приостановки возврата средств и временные рамки прекращения операций устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством.

В пояснительной записке отмечается, что нововведения должны повысить оперативность и эффективность противодействия преступлениям, которые совершаются телефонными и интернет-мошенниками. В случае подписания закона президентом РФ нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.