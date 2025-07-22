Ростех: более 20 самолетов Superjet находятся в разной степени готовности

Завершение сертификации ожидается в конце года, уточнили в госкорпорации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 20 импортозамещенных самолетов Superjet находится в разной степени готовности, завершение сертификации самолета ожидается в конце 2025 года. Об этом говорится в сообщении Ростеха со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

"Вместе с испытаниями создается необходимый задел по выпуску импортозамещенного Superjet. Сейчас в разной степени готовности находятся 23 самолета. Завершение сертификации ожидается в конце 2025 года", - отмечается в сообщении. По словам Евтушенко, "делается все, чтобы в 2026 году авиакомпании начали получать самолет".

Он отметил, что после введенных в 2022 году санкций Superjet приходится фактически пересобирать заново. Сейчас в самолете замещено порядка 40 систем и агрегатов, включая двигатель.

"В мировой практике это уникальный случай. Ни один зарубежный производитель, ни одна страна не делали ничего подобного, тем более в такие сроки. В производстве "Боингов", например, участвуют глобальные поставщики из 9 государств", - приводит Ростех слова Евтушенко.

Он также добавил, что сейчас Superjet проходит сертификационные испытания: три опытные машины с отечественными агрегатами и системами тестируются в подмосковном Жуковском.

"Повторюсь, мы работаем в условиях сжатых сроков, но скорость процессов не может влиять на качество нашей авиационной техники. Наш главный приоритет - надежность и безопасность. Поэтому в ходе испытаний скрупулезно проверяются все нюансы", - сказал Евтушенко.

О самолете

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект инициирован после введения против России западных санкций.