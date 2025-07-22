Документ разработан для повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который закрепляет в Уголовно-процессуальном кодексе РФ право следователя и дознавателя приостанавливать операции с денежными средствами, электронными денежными средствами и авансом за услуги связи.

Законопроект внесло в палату парламента в апреле правительство РФ. В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

"В соответствии с положениями федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" кредитные организации вправе приостановить операции по счетам в случае, если они обладают признаками операции без согласия клиента. Вместе с тем у органов предварительного расследования отсутствует возможность осуществить временное приостановление операций с активами без обращения в суд за соответствующей санкцией, что значительно увеличивает временной промежуток между совершаемым преступлением и его фактическим пресечением", - говорится в документе.

Порядок приостановления операции

Законопроект предполагает, что следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора смогут выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, авансом за услуги связи на срок не более 10 суток в целях последующего наложения ареста на них. Речь идет о случаях, когда у них есть достаточные основания полагать, что банковские счета, электронные денежные средства или аванс за услуги связи использовались при совершении преступления.

Постановление о приостановлении операций направляется оператору по переводу денежных средств, оператору электронных денежных средств, оператору подвижной радиотелефонной связи. Они в течение 24 часов с момента поступления постановления уведомляют следователя или дознавателя о его исполнении.

Уточняется, что следователь или дознаватель не позднее чем за 48 часов до истечения срока приостановления операций подает в суд ходатайство о наложении ареста на денежные средства. При отсутствии оснований для наложения ареста следователь или дознаватель выносит постановление об отмене постановления о приостановлении операций, которое незамедлительно направляется оператору по переводу денежных средств, оператору электронных денежных средств, оператору подвижной радиотелефонной связи.

Если до истечения установленного срока приостановления оператору не поступило постановление суда о наложении ареста на указанное имущество или постановление следователя (дознавателя) об отмене постановления о приостановлении операций, операции с денежными средствами, электронными денежными средствами, авансовыми платежами возобновляются.

Уточняется, что приостановление операций не предусматривает изъятие денег и их передачу на хранение. "Решение о приостановлении операций предполагается в целях последующего наложения ареста на денежные средства, электронные денежные средства и авансовые платежи за услуги связи в пределах зачисленной суммы, что позволит их владельцу распоряжаться иными имеющимися на счетах, во вкладах, на электронных кошельках денежными и электронными денежными средствами, а также пользоваться услугами связи", - указано в пояснительной записке.