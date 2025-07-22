Он вступит в силу с 1 сентября

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредитные организации предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Документ инициирован правительством РФ.

Закон разработан для повышения оперативности и эффективности противодействия преступлениям, связанным с хищением и выводом денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, говорится в пояснительной записке. Он обязывает кредитные организации предоставлять на основании запроса руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве, справок по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.

Документ взаимосвязан с законопроектом "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ" в части внедрения механизма временной внесудебной блокировки банковских счетов (вкладов, депозитов), электронных денежных средств, авансовых платежей за услуги связи при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.

Синхронизированное рассмотрение и принятие взаимосвязанных федерального закона и поправок в УПК окажет положительное влияние на повышение оперативности и эффективности противодействия преступлениям, связанным с хищением и выводом денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, говорится в заключении комитета Госдумы по финрынку.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.