В подмосковных ОЭЗ создали порядка 16 тыс. рабочих мест

Подмосковье остается лидером среди регионов страны по числу особых экономических зон

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Около 16 тыс. рабочих мест создано в подмосковных особых экономических зонах (ОЭЗ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Суммарно на территории пяти особых экономических зон Подмосковья создано 15,9 тыс. рабочих мест, почти 750 из них - в этом году. Лидером по числу трудоустроенных является ОЭЗ "Дубна", на втором месте - ОЭЗ "Исток", на третьем - "Ступино квадрат", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что всего резидентами пяти подмосковных ОЭЗ в настоящее время являются порядка 220 компаний, пять из них получили статус резидента ОЭЗ в этом году.

Как добавила зампред, Подмосковье остается лидером среди регионов страны по числу особых экономических зон. "В Московской области действует 6 особых экономических зон, одна из которых - "Большой Серпухов" находится на начальном этапе создания. В ближайшее время и на этой площадке начнут появляться рабочие места для жителей Подмосковья", - цитирует пресс-служба Зиновьеву.