Так, срок заморозки корпоративных прав иностранных владельцев продлен до 31 декабря 2026 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым уточняются условия признания хозяйственных обществ экономически значимыми организациями (ЭЗО). Документ был инициирован депутатом Госдумы Владиславом Резником и принят в первом чтении в мае 2022 года, после чего был значительно переработан ко второму чтению.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), согласно новой редакции, к экономически значимым обществам относятся профессиональные участники рынка, если они одновременно управляют активами на сумму свыше 400 млрд рублей и обслуживают не менее 300 тыс. клиентов. "Дополнительно требуется, чтобы такой участник входил в одну корпоративную группу с основным обществом, включенным в перечень значимых компаний. Правительство получило полномочие включать в перечень значимых организаций те дочерние структуры, более 50% акций которых принадлежат иностранному холдингу, временно лишенному права голоса или управления. Решением правительства может быть установлен ограниченный доступ к информации о включении таких компаний в перечень", - сказал он.

Срок заморозки корпоративных прав иностранных владельцев продлен до 31 декабря 2026 года, установлен порядок, по которому граждане и резиденты России, владеющие акциями таких компаний через посредников, обязаны до этой даты переоформить свои права и стать прямыми владельцами, сообщил депутат. "Нерезиденты из дружественных стран также могут перейти на прямое владение, но это необязательно. Возможна передача права переоформления третьему лицу, однако оформление должно быть завершено до окончания срока заморозки. Для расчета доли косвенного владения учитывается структура капитала, зафиксированная на дату судебного решения о введении заморозки", - отметил Гаврилов.

Порядок исключения из перечня ЭЗО

Истечение срока, на который осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации было приостановлено, или принятие арбитражным судом решения о возобновлении осуществления корпоративных прав, принадлежащих иностранной холдинговой компании, не является основанием для исключения хозяйственного общества из перечня экономически значимых организаций. "Если суд принимает решение об отмене ограничений в отношении одной конкретной компании, это не означает, что автоматически будут восстановлены корпоративные права и в других компаниях, даже если они находятся в той же группе. Кроме того, по окончании срока заморозки компания не исключается из перечня значимых автоматически - это должно быть сделано отдельно. Уполномоченный государственный орган теперь вправе сам подать заявление в арбитражный суд, чтобы инициировать восстановление корпоративных прав, ранее замороженных", - рассказал Гаврилов.

Уточняется порядок вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации (вносимые в него изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 4 сентября 2023 года).

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.