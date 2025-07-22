Нормы были оформлены в качестве поправок к законопроекту, который разрешает отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, отрицающим традиционные ценности

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправки о требованиях к владельцам аудиовизуальных сервисов и соцсетей по блокировке фильмов, которые не имеют прокатного удостоверения или дискредитируют российские духовно-нравственные ценности.

Эти нормы были оформлены в качестве поправок к законопроекту, который разрешает отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, отрицающим традиционные ценности. Требования предлагается установить в отношении владельцев аудиовизуальных сервисов, которые ежедневно посещает более 100 тыс. пользователей и доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы, а также в отношении владельцев соцсетей, которые ежедневно посещает более 500 тыс. пользователей.

Согласно нововведениям, при получении требований от Роскомнадзора владельцы интернет-сайтов в течение суток должны будут прекратить распространение фильмов, в отношении которых Минкультуры приняло решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения, об отзыве такого удостоверения или выдало заключение о наличии в нем материалов, отрицающих традиционные ценности. Владельцы соцсетей должны будут в тот же срок ограничить доступ к такому контенту, размещенному в том числе на личных страницах пользователей.