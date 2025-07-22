ГД разрешила отказывать в прокате фильмов, дискредитирующих российские ценности

Также законопроект предлагает наделить Минкультуры полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности и пропагандируют их отрицание. Документ был подготовлен группой депутатов и сенаторов, в первом чтении палата парламента приняла его 24 июня.

Закон предусматривает, что наличие в фильме материалов, отрицающих традиционные ценности, станет условием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Кроме того, документ предлагает наделить Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. В настоящий момент такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя. При этом в законе подчеркивается, что прокат или показ фильма без учета внесенных министерством изменений в прокатное удостоверение будет приравниваться к прокату фильма без необходимого удостоверения

К рассмотрению документа во втором чтении в него были внесены поправки, которые предусматривают и другие полномочия Минкультуры. В частности, министерству предлагается предоставить право выдавать заключения о наличии в фильмах, у которых нет прокатного удостоверения, материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание. Выдачу таких заключений министерство должно будет согласовывать с Роскомнадзором.

Нововведения также устанавливают требования к тем, кто демонстрирует аудиовизуальный контент в интернете. Так владельцы аудиовизуальных сервисов будут обязаны не допускать на своих платформах распространения фильмов, которые содержат материалы, отрицающие традиционные ценности. Эти требования будут применяться к владельцам интернет-сайтов, которые ежедневно посещает более 100 тыс. пользователей и доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы.

Владельцы таких сайтов также будут обязаны в течение суток с момента получения требований от Роскомнадзора прекратить распространение фильмов, которым Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения. Аналогичные меры аудиовизуальные сервисы должны будут применять к фильмам, удостоверение которых министерство решило отозвать, а также к контенту, в отношении которого Минкультуры выдало заключение о наличии материалов, отрицающих традиционные ценности.

Кроме того, закон содержит требования к владельцам социальных сетей, которые ежедневно посещает более 500 тыс. пользователей. В частности, они будут обязаны по требованию Роскомнадзора в течение суток ограничивать доступ к размещенному на страницах пользователей аудиовизуальному контенту, в отношении которого Минкультуры приняло решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения или об отзыве такого удостоверения. Таким же образом владельцы соцсетей должны будут ограничивать показ контента, в отношении которого министерство выдало заключение о наличии материалов, отрицающих традиционные ценности. Кроме того, владельцы соцсетей должны будут заниматься мониторингом своих платформ, чтобы выявлять подобные аудиовизуальные произведения и незамедлительно вводить ограничение на доступ к ним.