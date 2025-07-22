Как отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" с 2019 по 2024 годы в стране преобразовано почти 74 тыс. общественных и дворовых пространств

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти 600 территорий благоустроили в России за первое полугодие 2025 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который с 2025 года вошел в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По итогам первого полугодия 2025 года благоустроена 591 территория, в том числе реализовано 14 проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это парки, набережные, скверы и дворы, которые становятся центрами притяжения. Здесь гуляют, занимаются спортом, отдыхают с семьей, встречаются с друзьями и открываются новые кафе", - приводятся слова Хуснуллина в сообщении на сайте кабмина.

Как отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" с 2019 по 2024 годы в России преобразовано почти 74 тыс. общественных и дворовых пространств, реализован 921 проект - победитель всероссийского конкурса.

Уточняется, что по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" до 2030 года в России планируется благоустроить 30 тыс. общественных территорий.