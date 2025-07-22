Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов. Документ предполагает введение налоговых льгот для производителей, а именно - применение нулевой ставки НДС при их продаже. Проект был инициирован группой депутатов и сенаторов - членов "Единой России".

Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг, поскольку для более тяжелых платформ обнуленная ставка НДС уже применяется. Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы.

Закон предусматривает нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, собранных на территории Евразийского экономического союза, а также освобождение от данного налога двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для строительства, ремонта и (или) модернизации на территории РФ беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг. до 30 кг.

Также предусматривается освобождение от НДС операций по ввозу в РФ двигателей, запчастей и комплектующих изделий, предназначенных для строительства, ремонта и (или) модернизации на территории РФ беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 кг, а также опытных образцов и (или) их составных частей, необходимых для разработки, создания и (или) испытания таких беспилотных гражданских воздушных судов и (или) двигателей.

Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года.