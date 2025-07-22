Инициатива вступит в силу с 1 января 2027 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разработанный для формирования системы регулирования безопасности термоядерных реакторов и установок. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "Об использовании атомной энергии".

Закон предусматривает дифференцированный подход к регулированию. Термоядерные реакторы и установки, содержащие ядерные материалы или генерирующие ионизирующее излучение с высокой интенсивностью, предлагается отнести к категории ядерных установок. Безопасность иных термоядерных установок будет обеспечиваться с помощью требований, аналогичных требованиям к радиационным источникам.

Комплекс мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов, необходимых для развития термоядерных и плазменных технологий, реализуется в рамках федерального проекта "Технологии термоядерной энергетики" национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии". Целью документа является распространение определенных федеральным законом "Об использовании атомной энергии" правовых основ и принципов регулирования отношений, возникающих при использовании атомной энергии, на проектируемые и действующие термоядерные установки, отмечают в правительстве.

Такие установки могут не содержать ядерные материалы, но при этом генерировать ионизирующее излучение с высокой интенсивностью. Сейчас в отношении таких установок применяются только требования по радиационной защите персонала. При этом разработка и ввод в эксплуатацию исследовательских комплексов, предназначенных для отработки технологий промышленного получения энергии за счет ядерной реакции синтеза легких ядер, требует введения дополнительных требований к технологическим процессам и принципам работы, чтобы исключить риски радиационного воздействия на население и окружающую среду, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.