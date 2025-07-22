По данным издания, место киноактера занял член совета директоров компании "Водстрой" Владислав Казак

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Американский киноактер Стивен Сигал 17 июля покинул пост гендиректора ООО "Пять элементов", его место занял член совета директоров компании "Водстрой" Владислав Казак. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В компании "Коммерсанту" не ответили на вопросы, газете также не удалось связаться с Сигалом и Казаком.

Как пишет газета, ООО "Пять элементов" было зарегистрировано в 2023 году. Его совладельцами в равных долях изначально выступали Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал. Основной вид деятельности структуры - холдинговая компания, ее финансовые показатели не раскрывали.

Стивен Сигал - американский актер. Снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения", "Захват" и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества" президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.